El Agente Topo: El emotivo documental de Maite Alberdi que es todo un éxito en Netflix y que está en carrera por los Premios Oscar

Todo un éxito ha sido la llegada del emotivo documental “El Agente Topo“, de la reconocida directora audiovisual, realizadora y guionista Maite Alberdi, a la plataforma de streaming Netflix.

Esto, porque a pocos días de su arribo, ha cautivado a una gran cantidad de espectadores, quienes posicionaron la cinta de Alberdi dentro de las producciones más vistas del momento.

De hecho, ha sido tanto el furor que ha causado el documental de la realizadora chilena, que ya está preseleccionado a los Premios Oscar, en la categoría de Mejor película extranjera y Mejor Documental.

Además, la obra de Maite fue nominada en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los importantes premios Goya.

La importancia de Sergio Chamy en el documental

Sergio Chamy es el personaje principal del documental “El Agente Topo”, quien cautivó a la audiencia con su impecable y conmovedora empatía con el resto de las personas que lo rodean.

La historia comienza cuando un investigador privado llamado Rómulo, es contactado por una clienta para indagar el estado de salud de su madre, quien vive en un hogar de adultos mayores. Ante esta situación, el profesional decide publicar un aviso en el diario, para seleccionar a una persona que realice el trabajo solicitado y averigüe lo que sucede en el asilo.

El contratado para esta importante misión es Sergio Chamy, quien finalmente se instala en el hogar de ancianos y comienza a realizar el trabajo requerido.

No obstante, en el camino el protagonista se va enfrentando a diversas historias, las que sin duda logra conmoverlo a él y al público que observa esta potente obra.

El trabajo detrás de cámara

Hace algún tiempo, la destacada directora chilena explicó cómo fue el trabajo realizado detrás de cámara para lograr tal nivel de perfección en cada escena protagonizada por Sergio Chamy.

“Yo partí filmando desde el prejuicio, suponiendo que pasaba algo malo ahí dentro, que iba a mostrar un delito, una situación de abuso, un lugar que no funcionaba bien, pero al ir grabando nos fuimos dando cuenta de que el lugar era muy bueno, que la gente estaba muy contenta viviendo ahí y que la denuncia de la clienta de la agencia de investigaciones que sospechaba que a su madre la trataban mal, surgía de un tema familiar“, sostuvo en conversación con El Mostrador.

En este contexto, detalló que Rómulo Aitken -exintegante de la Policía de Investigaciones (PDI)- fue el único que concedió que ella grabara un documental enfocado en el trabajo de una persona mayor infiltrada en una residencia para adultos.

No obstante, el verdadero agente que realizaría esta labor, llamado Óscar, sufrió un accidente días antes de comenzar el rodaje, quedando con una fractura de cadera.

“Para encontrar a un reemplazante, Rómulo decidió poner un aviso en el diario”, reveló Alberdi, agregando que “la primera escena de la película muestra ese proceso de reclutamiento del agente. Es divertida, aunque habla de algo muy terrible, de algo profundamente dramático. Es tremendo que gente de entre 80 y 90 años compre el diario los domingos para buscar pega“, sostuvo.

Bajo esta misma línea, reflexionó y aseguró que “yo pensaba que era absurdo poner un aviso así, suponía que no iba a llegar nadie, pero se presentaron ¡50 adultos mayores! Eso te habla de la inequidad y de la injusticia que padecen los viejos en Chile y del grave problema que son las pensiones. Además del deseo de mantenerse activos e incluidos, que es positivo, detrás está la necesidad de ingresos. Los grandes necesitan seguir trabajando para subsistir. Eso me sorprendió entonces y hasta hoy me impacta“, destacó la directora.

Tras esto, contó que llegaron varios postulantes, entre los que se encontraba Sergio Chamy, quien fue seleccionado finalmente para el proyecto: “Él fue quien dio vuelta la película. El Agente Topo es lo que es gracias a Sergio. De película negra se convirtió en otra cosa, porque él nos dio vuelta la mirada y se dejó atrapar por la realidad que estaba viendo“, afirmó Alberdi.

Finalmente, reconoció que a diferencia de sus otras cintas, Chamy llega a realizar un trabajo, pero que no es el de actor: “Él parte desde otro lugar, está comprometido con su investigación, ese es su trabajo. Es el peor espía del mundo y el mejor personaje del mundo. Y, a medida que se va metiendo, deja de importarle su misión y empieza a comprometerse con las personas que va conociendo en la residencia (…) Lo que a él lo compromete es la experiencia de vida en ese lugar. Hasta hoy tiene amigas en la residencia, a las que no ha dejado de ver”, contó.

