“Era como si yo hubiese estado mintiendo…”: El duro descargo de Fran García-Huidobro tras recordar complejo momento en su vida

La animadora Francisca García-Huidobro recordó uno de los momentos más complejos que ha vivido, cuando terminó hospitalizada tras sufrir una insuficiencia renal.

Todo sucedió en su programa “El Aperitivo”, donde conversó con el destacado doctor Cristián Arriagada, donde contó su experiencia con respecto a su plan de salud.

“Transparentemos que la paciente va a tener que ir solita a la isapre a pelearla y ojalá que su isapre le responda porque las isapres se hacen, con todo respeto, las hueonas lo más que pueden”, comenzó expresando García-Huidobro en el espacio online.

Tras esto, Arriagada sostuvo que son varios quienes han tenido que enfrentar este tipo de situaciones con sus Isapres o seguros, que han rechazado realizar algún procedimiento.

Bajo este punto, la animadora reconoció que tuvo que esperar un año para que su seguro de salud se responsabilizara por los gastos médicos que tuvo que desembolsar.

“A mí la Isapre me pagó un año después del mes que estuve internada en la Clínica Alemana y yo no estuve internada por una cirugía plástica, que conste”, expresó Fran, añadiendo que “era como si yo hubiese estado mintiendo, como si no hubiese salido en la prensa que estuve un mes internada en la UTI“, dijo.