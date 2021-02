Javiera Contador se refirió a posibilidad de arribo a programa de Fernando Godoy: “No me veo allí”

En el estreno de “La Pasión de Ganar” de la plataforma juegaenlinea.com, que conduce Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, se contó con la presencia de la actriz Javiera Contador que fue invitada.

En este sentido la también comediante narró que no la llamaron para el nuevo proyecto de la productora Kike 21, en donde participará su excompañero de set Fernando Godoy, sobre lo cual reflexionó.

“Quiero que a Fernando le vaya bien, que a ese equipo le vaya bien, conozco a muchos comediantes y me parece que la iniciativa está buena, pero yo he tomado otro camino en el fondo, entonces no me veo allí, porque no es lo que estoy haciendo, pero no es porque no me gusta el programa”, partió comentando.

Luego agregó: “Le tengo fe, hablé con Fernando Godoy, le tiré toda mi buena onda, entiendo como él también quiere estar en el proyecto y entender que hay todo un país que está cambiando, que hay que ver el humor desde otro lado“.

Jean Philippe le consultó sobre su actual proyecto, en donde la comediante señaló que está trabajando mucho de forma online, donde Instagram se ha transformado en un gran aliado.

“No me dan tantas ganas pa’ ser súper honesta de volver a la tele. Sí lo pasé súper bien haciendo Dale Play. Sí hay otros proyectos que me interesan que podrían salir, ojalá“, señaló sobre el último punto.

Finalmente expresó que valora mucho la libertad de manejar sus plataformas: “En general, estoy mucho más selectiva y lo que hago lo muestro en mi Instagram, como que siento que las nuevas plataformas me dan una libertad editorial, una forma de hacer las cosas que pa’ mí es muy cómodo”, cerró.