Carlos Zárate aclaró rumores de discusión con Tonka Tomicic: “No he tenido ni tengo ningún problema”

El periodista de espectáculos Luis Sandoval afirmó en el programa “Me Late” de TV+ que el panelista de “Bienvenidos” Carlos Zárate y Tonka Tomicic habían tenido un encontrón, el cual había dejado al comunicador “congelado”.

Según las palabras del comunicador, él “habría parado el carro (sic) en cámara a Tonka Tomicic. A ella no le habría parecido y fue a hablar directamente con los ejecutivos“.

Debido a la polémica que se generó con estas declaraciones, fue le mismo Carlos Zárate quien salió a aclarar la situación vía Twitter.

En una publicación señaló: “No he tenido ni tengo ningún problema con Tonka Tomicic, por el contrario estoy agradecido de la ayuda que ella me ha dado“.

Luego continuó: “No participé en la transmisión que usted menciona. Estoy a disposición del canal en los programas a los que se me invite“, cerró.

Tras este mensaje, Tonka Tomicic reaccionó: “¡Me alegra leerte! Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana”.

Aquí puedes ver el mensaje: