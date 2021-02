Luis Jara se defendió por críticas a sus bailes: “Nunca le he tenido miedo al ridículo”

El cantante Luis Jara se refirió a las críticas que recibió en sus redes sociales, luego de compartir una serie de videos en que aparece bailando, y particularmente por un registro audiovisual en que aparece nadando en una piscina mientras viste un traje.

“Te quieres parecer a Gianluca”, “Completamente chiflado”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en los comentarios de Instagram, por lo que el animador respondió: “Nunca le he tenido miedo al ridículo sino, no estaría sentado frente a una cámara. Hacer el ridículo es la forma en la que yo me rio de mí mismo y reírme de mí mismo, puta que me hace bien”.

El intérprete de “Mañana” tuvo sus descargos en una entrevista con Cristián de La Fuente para el programa “Velvet al Desayuno”, de Revista Velvet, donde añadió también que “si yo me quiero tirar a la piscina con ropa y el traje es mío, la piscina es mía, el humor es mío y el ridículo es mío. Yo no le pregunto ni a mis hijos, porque en realidad yo no transgredo los valores…porque no forma parte de mi esencia”