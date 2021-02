Patricia Maldonado: “¿Por qué no se le cree a un hombre cuando es acosado y sí se le cree a una mujer?”

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado hizo un particular cuestionamiento sobre los casos de acoso que han salido a la luz durante estos últimos años.

“¿Por qué no se le cree a un hombre cuando es acosado, y sí se le cree a una mujer cuando han pasado 40 años?“, preguntó la exrostro de Mega durante el capítulo.

En este contexto, planteó que “hemos escuchado confesiones de personas desde Hollywood, actrices que dijeron ‘sí, él me llevaba a su habitación y me tocaba, pero yo no quise hablar nada porque quería ser actriz’, o sea ella se dejó, porque cualquier mujer que estuviera espantada, deja la carrera de actriz y no permite que un individuo la toque. A una la tocan cuando uno quiere, así de simple“, declaró Maldonado.

Junto a esto, cuestionó que “¿cuántos jóvenes, adolescentes, entre los 10, 14, 15 y años, que son acosados por mujeres y hombres, no se atreven a hablar por esta reacción, que se ríen las personas y no le dan crédito?, ¿por qué no se le da crédito a un hombre?”, criticó finalmente.