Fran García-Huidobro realizó “aclaración” tras funa: le respondió a quienes la criticaron

Hace poco la animadora Francisca García-Huidobro arremetió contra unos sujetos que le habrían provocado una desagradable situación mientras caminaba por la calle.

“Los hombres no entienden. Hoy caminando, dos de ellos se dieron vuelta sin ningún pudor a mirarme el poto. Como los caché por el espejo, me vi vuelta y les dije: ‘Igual no tengo tanto poto, ¿No?’ Ahí quedaron. ¡Basta ya! No queremos más eso“, fue parte del descargo que realizó a través de las redes sociales.

Si bien la animadora buscaba desahogarse de esta situación, hubo algunos que la criticaron por narrar este hecho.

O al menos eso dejó en claro la periodista, luego de que compartiera una nueva publicación en la red social, en donde se refirió a las críticas que le llegaron en la plataforma.

“A todas y todos los que me preguntan si ando con un espejo caminando, No. Iba yo caminando hacia una puerta de vidrio, así pude ver a los tipos de atrás“, señaló la “Dama de Hierro”.

Finalmente expresó: “No suelo ir con un espejo por delante caminando“.

Aquí puedes ver el mensaje que había compartido el día de ayer: