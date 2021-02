“¿Quién te va a mirar?” y “ridícula”: Fran García-Huidobro desclasificó los duros mensajes que ha recibido tras vivir “desagradable” situación

Durante la jornada de ayer, la animadora Francisca García-Huidobro desclasificó una desagradable situación que vivió mientras iba caminando por la calle.

“Caminando 2 de ellos se dieron vuelta sin ningún pudor a mirarme el poto. Como los caché por el espejo, me vi vuelta y les dije: ‘Igual no tengo tanto poto, ¿no?’, ahí quedaron. ¡Basta ya! No queremos más eso“, sostuvo la animadora en sus “historias” de Instagram.

No obstante, al relatar la situación la comunicadora recibió duros mensajes de sus seguidores, quienes incluso la trataron de “ridícula”.

Así lo evidenció García-Huidobro en la misma red social, donde se desahogó por todos los negativos mensajes que ha recibido durante las últimas horas.

“Lo único que he recibido de vuelta son comentarios de lo mismo: ‘No tienes poto’, ‘¿quién te va a mirar?’, ‘ubícate’, ‘ridícula’, y me cansé, me cansé de recibir ese tipo de comentarios de hombres, pero también de muchas mujeres, así que la regla nueva en este Instagram es que yo reclamo cuando quiero, digo lo que quiero, me pico cuando quiero, y si ustedes me siguen saben cómo soy y quién soy yo”, declaró la animadora a través de un video.

“Voy a reclamar siempre que considere que se está cometiendo una injusticia y me voy a enojar cada vez que un hombre me mire da manera que no tiene que mirarme”, añadió.

“No me pregunten si yo le miro el poto a los hombres, no se los miro y menos en grupo, históricamente ha sido así. ¿Vamos a parar esto o no?”, cuestionó la profesional.

“Y lo último que les quiero decir con todo el amor del mundo, este es un Instagram que tiene mi nombre y no se paga suscripción, es libertad de ustedes seguirme o no. No aguanto ningún comentario más mala onda, la próxima vez se van de bloqueo“, concluyó.