“Se dieron vuelta sin ningún pudor”: Fran García-Huidobro increpó duramente a dos hombres en la calle

La animadora Francisca García-Huidobro desclasificó una insólita situación que vivió, a través de sus redes sociales.

Fue especialmente en su cuenta de Instagram donde la comunicadora aseguró que, caminando por la calle, increpó duramente a dos hombres que se dieron vuelta a mirarla.

“Los hombres no entienden”, comenzó declarando García-Huidobro, para agregar que “hoy caminando 2 de ellos se dieron vuelta sin ningún pudor a mirarme el poto“, sostuvo.

Ante esta situación, la animadora reaccionó con firmeza, según explicó a través de sus “historias” de Instagram.

“Como los caché por el espejo, me vi vuelta y les dije: ‘Igual no tengo tanto poto, ¿no?’, ahí quedaron. ¡Basta ya! No queremos más eso“, sostuvo la animadora.

