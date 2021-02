“La soberbia no te deja ver más allá”: Usuarios criticaron duramente a Raquel Argandoña y la animadora respondió con todo

La animadora Raquel Argandoña respondió a las decenas de críticas que recibió en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

En la red social, la comunicadora compartió una postal donde lució un llamativo atuendo, el que utilizó durante la primera noche del programa “Todos a Viña”.

“Lista para la primera noche de Todos a Viña”, expresó Argandoña junto a la imagen, que ya ostenta más de 23 mil “likes”.

No obstante, en la fotografía la animadora recibió ácidas críticas de parte de sus seguidores, relacionadas a su apariencia y también a su personalidad.

“La soberbia no te deja ver más allá”, “Dame el dato del Photoshop”, “Lindo vestido pero quién lo lleva no me gusta”, “Te ves regia, pero eres tan vacía como ser humano. Todo lo que luces y ostentas no te lo llevarás cuando dejes de existir. Aprende a ser más humilde. La vida te ha aporreado varias veces y no aprendes”, fueron algunos de los mensajes que recibió, los que Argandoña no dudó en contestar.

Revisa acá la publicación:

Acá algunas reacciones: