Wilma González volvió a sorprender a sus seguidores con radical cambio de look: regresó a antiguo tono

Los seguidores de Wilma González fueron sorprendidos por un nuevo cambio de la exchica reality, que nuevamente se sometió a un cambio de look.

En esta oportunidad la española regresó al rubio que utilizó hace algunos meses, señalando que quedó satisfecha con el resultado que obtuvo.

“No había subido el maravilloso trabajo de @peluqueriaveranvior. Volvemos a un color más natural y con más luz. Sacar el negro no es fácil, pero con olaplex y los cuidados que tuvieron, me dejaron el cabello increíble!!!“, escribió en la publicación que compartió.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: