“Yo pensaba que estaba arreglado para Nacho”: Daniela Castro se refirió a las polémicas en torno a “Masterchef”

La ganadora de la primera temporada de Masterchef Chile, Daniela Castro, se refirió a las polémicas que rodearon el programa durante su emisión, y a los rumores de que el programa estaba arreglado para que ella ganara, situación que negó en su totalidad.

En el programa “El Aperitivo”, la influencer se sinceró con Francisca García-Huidobro, a quien confesó que contrario a la audiencia, los participantes pensaban que podría haber un arreglo para favorecer a Ignacio Román: “La gran mayoría -de los participantes- pensaba que estaba arreglado para Nacho, yo también lo pensaba, muy distinto a lo que pensaba la gente en su casa, ahí tiene mucho que ver la edición”.

Junto a esto, Castro se refirió también a su relación con “Naná” y Leonora, con quienes realizó un acuerdo de repartirse el premio si alguna de ellas tres ganaba, algo que aseguró que cumplió, “yo genuinamente hice un trato con ellas porque yo las quería mucho, sigo queriendo a la Naná, con la Leo no tengo ninguna relación y no me interesa tampoco”.

Finalmente, la chef se refirió al éxito que han tenido ella e Ignacio: “Si yo hubiera salido segunda igual iba a hacer todo lo que estoy haciendo ahora (…) al final todo tiene que ver con cómo tú administras las oportunidades que se te están dando. A Nacho le ha ido súper bien”.