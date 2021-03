“Se murió de una manera fulminante”: Kathy Salosny se quebró al recordar a su expareja y reveló el legado que le dejó

La animadora Kathy Salosny abordó diferentes temas de su vida privada, en conversación con Martín Cárcamo para su programa “De tú a tú” en Canal 13.

En el espacio, la comunicadora reveló cómo llegó a liderar el restaurant Casa Tunquén, el que abrió hace ya varios meses, pero que estuvo detenido debido a la pandemia.

“Esta fue una casualidad en mi vida, romántica y dramática de cómo llegué yo al restaurant“, comenzó relatando Salosny.

“Esto no lo hice yo, esto lo hizo una expareja mía, el Pato Errázuriz. El Pato Errázuriz era un tipo que era de mi colegio, nos conocíamos del colegio, me encantó, el Pato estaba un año más arriba que yo”, sostuvo.

En este contexto, aseguró que con el tiempo “el Pato se casó, tuvo sus hijos, su familia… finalmente él se separa y ahí tuvimos la posibilidad de estar juntos un corto tiempo pero maravilloso“.

“Nos emparejamos, alcanzamos a estar como 3 meses juntos, finalmente nos separamos en buena, súper bien, y pasó el tiempo. Después supe que el estaba de nuevo en pareja, y ahí viene lo peor, porque resulta que el Pato se murió de una manera fulminante, fue muy doloroso“, sostuvo la animadora.

Tras esto, explicó que su expareja falleció producto de “un cáncer al estómago que no da aviso, entonces fue una tragedia en todo sentido“.

Luego, explicó que fue al funeral de su expololo y “a las dos semanas me llama la hermana del Pato, la Carmen Errázuriz, me dice ‘necesito hablar contigo porque yo te tengo un recado del Pato’, entonces nos juntamos y me empieza a hacer un relato muy heavy, me dice que el ‘Pato siempre te amó, el Pato siempre se arrepintió de haberse separado de ti’, de no haber podido seguir con la relación porque no tenía las cosas resueltas en ese momento’, y ahí la Carmen me dice ‘y él estaba haciendo un restaurant en Tunquén’“, sostuvo.

Tras esto, indicó “faltaban como 3 meses para que se inaugurara esto”. En este sentido, detalló que la hermana de su ex le dijo ‘toma aquí esta la tarjeta y el teléfono del Gonzalo Álvarez, tú tienes que llamarlo, porque tú tienes que continuar ese proyecto’“, le dijo su excuñada.

“Y vinimos para acá y (yo dije) ‘yo me quedo acá’ y vamos por el proyecto“, contó finalmente.