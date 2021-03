Alejandra Valle denunció que a su hija “no la dejaron entrar” a clases: “Llevo 16 años en ese colegio y jamás me había pasado”

El pasado 1 de marzo inició un nuevo año escolar, el cual no estuvo exento de polémicas, por encontrarnos aún en medio de la pandemia del coronavirus.

Una de las personas que reclamó ante esta situación en general fue la periodista Alejandra Valle, quien arremetió contra el establecimiento de su hija.

“No pude matricular a mi hija en enero por varias razones y ahora no la dejaron entrar al primer día de clases… Primera vez que me pasa en más de 16 años de vida como apoderada. Qué lindo el espíritu del Liceo Experimental Manuel de Salas, un asco neiliberal… Me aburrieron“, redactó en un tuit la comunicadora.

Luego, en otros mensajes, entregó más detalles de la situación: “Solo para especificar: no la dejaron entrar al aula virtual… Vitual poh… Y a mí me han llegado todos los correos del retorno seguro, la cacha y la espada“.

Tras esto señaló que debido a un tema económico no logró matricular a su hija. “No espero un trato especial. Espero que todos los NNA que están en la situación de mi hija por problemas de sus padres, madres, apoderades, tengan derecho a la educación. Con mi hijo mayor me pasó varias veces en el mismo colegio y nunca lo dejaron fuera”, expresó en comentarios.

“Llevo 16 años en ese colegio y jamás me había pasado (y no es primera vez que tengo problemas económicos)“, sostuvo.

Cabe señalar que la periodista terminó eliminando el mensaje de sus redes sociales, acto que no sería la primera vez que realiza.