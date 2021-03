El nuevo rol que tendrá Simón Pesutic en la TV: debutará como conductor en interesante programa

aLuego de un 2020 en que estuvo alejado de la pantalla chica, este domingo, a las 20:30 horas, Simón Pesutic regresará a la televisión y lo hará debutando como conductor en 13C. Es que el reconocido actor, junto a Emilia Noguera, liderará el programa “Sesiones Ch.ACO”.

Este nuevo espacio se enmarca dentro de Chile Arte Contemporáneo y buscará recorrer el país junto a distintos científicos y artistas nacionales. La idea será compartir sus conocimientos, entender sus búsquedas y reflexionar en torno al vínculo que tienen las artes con el área científica.

La relación de estas dos disciplinas, sus respectivos saberes y los nuevos desarrollos que han marcado la época actual, serán analizados de manera aterrizada, para democratizarlos y acercarlos a una audiencia más amplia en este programa que forma parte de la nueva parrilla de marzo de 13C y que se realizará desde la Biblioteca Nacional.

“Este proyecto ha sido algo muy entretenido y también una experiencia enriquecedora y de mucho aprendizaje, porque se me ha dado la oportunidad de conocer un mundo desconocido en el ámbito técnico, como es la ciencia. Desde ese lugar, he aprendido cosas muy coloquiales, es decir, no tan lejanas, y eso me pone muy contento”, señaló el actor.

“Este es un programa especial porque yo ocupo un rol de alumno si se quiere decir de alguna manera: yo vengo a ser alguien que aprende en el programa junto a la gente. Aquí, más que entrevistas, yo hago preguntas desde querer saber algo y pensando también en lo que le gustaría saber a la gente en sus casas”, añadió.

En relación a debutar como conductor en televisión, luego de diez años haciendo telenovelas, Simón confesó que “yo venía desde una experiencia como comunicador, hice un programa en la Radio Coca-Cola en pandemia y pensado para la pandemia, y quería profundizar en ese rol, hacer algo utilizando mi propia voz y no a través de un personaje”.

Acerca de conducir, Pesutic indicó que “me gusta harto y lo paso bien. Yo siempre había querido estar en el área de la comunicación de manera más amplia, y al hacer radio me enamoré de esto y quería profundizar en esa parte, lo cual ahora estoy haciendo. En ese sentido, siento un gran placer y esperaría que esa puertecita que se abrió, dé lugar a otros espacios”.

Para Pesutic, el hecho de ser conductor “es distinto a actuar, porque finalmente es uno en pantalla e implica mostrarse tal cual uno es, no por medio de un personaje. Y eso es algo a lo que no se está acostumbrado”.

En tanto, en torno a llegar a ser figura de 13C, el conductor de “Sesiones Ch.ACO” manifestó que “es un canal que se ha transformado en un referente cultural en Chile y eso me gusta mucho. Hoy 13C tiene un gran valor en la televisión y calza con la visión que uno tiene y quiere hacer en materia de contenidos”.