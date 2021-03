José Antonio Neme y su íntima confesión: “Tuve una relación con un hombre VIH positivo”

El periodista José Antonio Neme se sinceró respecto a sus relaciones amorosas, y confesó que tuvo una muy compleja con una persona que tenía el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV, por su siglas en inglés).

Durante el programa “De tú a tú” de Martín Cárcamo, Neme reveló que “tuve una relación muy larga, difícil también, con un tremendo hombre, un hombre muy bueno, y que me desafió también, porque él era VIH positivo“.

El periodista detalló que fue “hace muchos años, yo tenía como 23, 24”, agregando que “al principio es el miedo, es como ‘no, imposible’. En esos años tampoco había tanta información sobre el HIV, no es como ahora que es una condición crónica, que el medicamento está dispuesto en la salud pública, que hoy día no hay problemas para decir que el HIV significa muerte”, afirmó.

“O sea hoy día, gracias a la ciencia, estamos en un escenario muy distinto, pero en ese tiempo fue complejo para mí”, contó José Antonio.

Según indicó, “nos conocimos, y antes de que hubiese algún acercamiento sexual, él me lo dijo y me lo contó y yo me alejé, me dio miedo en ese momento“, sostuvo.

En este sentido, Neme apuntó a que “él era un hombre muy resuelto, tenía su condición muy resuelta, pese a que todavía no habían tantos avances, pero en ese tiempo yo tenía muchas dudas”.

Finalmente afirmó que con el tiempo fue investigando sobre el tema y que juntos pudieron superar este proceso.