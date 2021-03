“Lo perdimos”: Belén Mora revela que perdió al hijo que estaba esperando con “Toto” Acuña

Una triste confesión fue la que realizó la comediante Belén Mora en el programa “De tú a tú”, donde reveló que perdió al hijo que estaba esperando con su pareja Toto Acuña.

“Estuve embarazada hace poco, tuve una pérdida de 8 o 9 semanas, hace cinco semanas y fue bonito, porque nosotros con el Toto llevamos muchos años de relación, sin cuidarnos”.

“Habíamos pensado que no podíamos tener hijos, y de repente yo todos los domingos me hacía un test de embarazo, una cosa casi rutinaria, y me hago el test de embarazo y salió positivo y fue ‘llamas"”, expresó la comediante.

No obstante, sostuvo que “a las 8 semanas lo perdimos y yo decidí no hacerme un legrado, que es el raspaje, y lo parí, estuve 6 días en la casa pariendo literalmente“.

“Los dolores, las contracciones, la pena, la culpa, pero sí, siempre hemos querido agrandar la familia, y por lo mismo nunca nos hemos cuidado“, complementó Mora.

“Ahora, siempre le saco el lado positivo a las cosas y lo positivo es que podemos tener hijos, que no tenemos ningún problema de fertilidad y que esta pérdida fue por razones ajenas al uno o al otro, simplemente selección natural, pero fue heavy”, dijo la actriz.