Naya fácil habría sido internada de urgencia tras haber intentado atentar contra su vida: “Espero poder descansar en paz”

La influencer conocida como “Naya Fácil” recientemente dejó preocupantes mensajes tras ser víctima de ciberacoso, tema que se ha masificado con el tiempo, sobre el cual se ha referido en algunos de los videos que comparte.

Recordemos que la joven es conocida por compartir contenido para adultos, así como videos humorísticos, sumando más de 100 mil seguidores en Instagram.

No obstante el pasado martes causó preocupación, luego de que publicara múltiples videos en donde se descargó respecto a las constantes burlas que recibía.

“Me cansé, de verdad. La gente no piensa que yo soy persona, que yo siento, que yo tengo pena. Que si me defiendo es porque estoy recibiendo estos ataques. No le he hecho nada a nadie, chiquillos. Me están sacando unos videos de hace años atrás. Me cansé de la vida“, expresó.

Tras esto señaló que “cuando (era) chica lo pasé super mal, a mí me hacían bullying, caleta, y me costó mucho salir de ahí. Muchísimo. Me hacía mierda llorando en mi casa. Ahora ni siquiera me salen las lágrimas de la pena que tengo, de la rabia que tengo“.

“Tengo tanta rabia, impotencia, con estas personas que se han encargado de destruir mi vida. Son dos mujeres y un hombre que se han encargado de subir un montón de cosas mías, hueón. Me quieren ver destruida. Me quieren ver bajo tierra. Hoy día llegó el día“, afirmó luego.

De acuerdo a La Cuarta y citando a una amiga de la influencer, Naya Fácil habría ingerido múltiples medicamentos para atentar contra su vida.

Y fue esta persona quien la encontró y la trasladó hasta un recinto asistencial, en donde fue estabilizada para luego recibir el alta.