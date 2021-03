“Están dejando al país en manos de delincuentes”: Marcela Vacarezza y Aline Kuppenheim protagonizan fuerte discusión en Twitter por menores baleados

Una fuerte discusión fue la que protagonizaron la animadora Marcela Vacarezza y la actriz nacional Aline Kuppenheim a través de Twitter.

Todo comenzó cuando la esposa de Rafael Araneda abordó las dos muertes de menores producidas por violentas encerronas en Huechuraba y Maipú.

“Escucho el video de la madre del niño baleado anoche y pienso: ‘¿Hasta cuándo mierda nadie hace nada?’“, cuestionó Vacarezza.

Junto a esto, declaró que “inoperantes, que están dejando al país en manos de delincuentes. Y no me vengan con los derechos humanos porque a esos asesinos no les interesan tampoco”, sostuvo.

Sus palabras causaron la inmediata reacción de Kuppenheim, quien encaró duramente a la animadora: “Ya, pero ¿qué tipo de violación de DDHH recomendarías tú? ¿Algún método de tortura en especial? ¿O directamente ejecutar o desaparecer?”, lanzó.

No obstante, Vacarezza no se quedó callada y respondió de manera categórica: “Típicas preguntas que tienen como respuesta obvia ‘ninguna de las anteriores’. El concepto de DDHH es claro. Por último, y si encuentras que me equivoqué, el fondo del tema son dos angelitos asesinados y en eso me imagino que no deben haber dobles lecturas“, dijo.