“Pescó su tranco y se fue”: Dominique Gallego protagonizó accidente con 5 meses de embarazo y fue acusada de darse a la fuga

La modelo Dominique Gallego protagonizó un accidente de tránsito durante esta jornada, con cinco meses de embarazo, y fue acusada de darse a la fuga tras esto.

El sujeto afectado relató al medio local RTV Visión Noticias que “venía yo detrás de la Dominique Gallego, que le llaman. Da la casualidad de que yo al empezar a adelantar, ella no señala intermitente y le pego el topón atrás, cuando vio que cambié de pista. Venía sin patente, vidrios polarizados“, dijo.

“Me estaba tratando de mala forma. Yo llegué con buen respeto al lado de ella, incluso llegué ofreciendo disculpas. Me trató mal, incluso trató mal a las personas que estaban de testigos, le estaban diciendo ‘cálmate’ y ella no ‘que hueón, hueón’. Le dije ‘no me faltes el respeto, porque nadie te lo está faltando. Le ofrecieron un vaso de agua, seguía alterada y le dijeron ‘no puedes virar ahí y si vas a virar, debes tirarte a la orilla’, algo que no hizo. Cuando le dijeron ‘llamemos a Carabineros’, pescó su tranco y se fue”, añadió el hombre.

Defensa a Dominique

Tras esto, Rodrigo Wainraihgt, esposo de Gallego, salió a defender a la modelo a través de sus redes sociales, donde precisó que Dominique no se habría dado a la fuga.

“La politización del accidente de mi mujer no corresponde”, indicó Rodrigo, agregando que “se ha inventado una serie de historias, principalmente de medios que trabajan con la Municipalidad, que había sido yo la persona que había chocado, que es mentira. Posteriormente, que mi mujer se arrancó. Mi señora no se arrancó”, sostuvo.

En este sentido, aclaró que la exchica reality se dirigió hasta Carabineros para interponer una denuncia, y que luego se trasladó hasta urgencias para verificar el estado de su embarazo.