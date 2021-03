“Qué honesta”: Josefina Montané conquistó a sus seguidores al presumir su belleza por esta razón

La actriz Josefina Montané encantó a sus seguidores este domingo con unas fotografías al natural y donde resaltó su pelo.

“Me tomé estas fotos sólo para presumir mi pelo”, contó.

¿La razón? “No todos los días amo como se ve mi pelo… la mayoría de las veces no me gusta, no sé qué hacer con él y me hago un “tomate” (agarro todo lo el pelo y lo escondo en una bolita de pelos)”, dijo la artista.

Además, aseguró que “mientras escribía esto pensaba que debería decir cabello o no? pero me suena mucho a comercial de shampoo… y otro dato curioso es que cada vez que quería escribir pelo, escribí peo 🤣”.

Ante ello, se llenó de halagos de sus seguidores y miles de “me gustas”.

“Amo tu pelo”, “Qué honesta, me encanta”, “Jajjaajajjaajkajaa que risa el final 😂 “, “Hermosa”, fueron algunos de los comentarios.