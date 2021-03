Así fue el debut de Paulina de Allende-Salazar como nueva panelista de “Mucho Gusto”

Finalmente debutó Paulina de Allende-Salazar en el matinal de “Mucho Gusto”, todo esto luego de haber sido anunciada hace unas semanas, la periodista se sumó al matinal teniendo el protagonismo, tomando el mando del primer bloque en la mañana del programa, analizando la contingencia con los casos de Tamara y Tomás.

Despues de la presentación que la animadora Diana Bolocco le dio, la periodista Paulina de Allende-Salazar tuvo unas palabras sobre su bienvenida a “Mucho Gusto” señalando “Vengo a hacer la pega, a entregarles herramientas y a emplazar a la autoridad, si hay que hacerlo. No para decirle a usted cuál va a ser su opinión, si no para que usted decida informado. Ese es mi compromiso, no vengo sola, vengo con un equipo”, aseguró la comunicadora, quien realizará reportajes junto a Andrea Aristegui, Roberto Saa y Rodrigo Logan.

“No venimos a jugar” fue otras de las frases de Paulina de Allende-Salazar en presentación en “Mucho Gusto”. La ex periodista de TVN tuvo un rol fundamental en el matinal. Incluso emplazó al padre de Tamara, menor que falleció hace una semana tras recibir un disparo, para que justificara sus dichos sobre los involucrados en la muerte de su hija. También tuvo una extensa conversación con expertos judiciales mientras daban detallas del caso de Tomás Bravo.