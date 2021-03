“Si no tengo más hijos…”: La íntima confesión de Loreto Aravena sobre la maternidad

Una sincera confesión que la que realizó la actriz Loreto Aravena, tras ser invitada a la maratón de transmisiones de vivo de la Revista Velvet, a través de la plataforma de Instagram.

En el espacio, la destacada intérprete se refirió a su proceso de maternidad, indicando que tiene una muy buena relación con el padre de su única hija.

En este sentido, se sinceró y aseguró que cuando era joven nunca pensó que sería madre: “Por una cosa de ego yo sentía que no iba a ser capaz, que no quería que otra persona tuviera tanta importancia y después uno se da cuenta del amor que se siente, de lo lindo que es y nada, te olvidas de todo. Fue una decisión difícil igual de tomarla, recuerdo que me catetearon harto para ser mamá”, explicó Aravena, según recogió Página 7.

Tras esto, reveló que confía mucho en el padre de su hija, y que incluso la deja en su cuidado cuando ella se va de vacaciones.

“Me fui cuatro días y la dejé a los nueve meses. Te juro que no tenía ni culpa y hablaba con mis amigas, hablaba con mi hermana y decía: ‘¿estoy mal?, ¿seré mala mamá? ¿por qué no tengo ni culpa?"”, indicó.

“Confío tanto en el papá de mi hija que me fui de verdad a ojos cerrados… cuando yo estoy de viaje, ella se queda con el papá y yo creo que me hace bien a mí, porque vuelvo y más quiero estar con ella, más la amo”, aseguró.

Finalmente afirmó que “he pensado la opción de adoptar, si no tengo más hijos, es muy probable que termine adoptando porque quiero mucho que tenga un partner“, concluyó Loreto.