“Las cagu…”: Carolina Arregui revivió affaire con reconocido actor de televisión

La reconocida actriz chilena, Carolina Arregui revivió uno de los momentos más complejos que vivió en su recorrido en la televisión chilena. La profesional tuvo un affaire con Fernando Kliche, lo que provocó un terremoto en su vida personal.

En conversación con Martín Cárcamo en “De tú a tú”, la madre de Mayte Rodríguez relató dicho momento. “Yo las cagu… en un momento de mi vida. Me permití cometer un error y darme cuenta de que perdí lo más importante que había construido”, dijo.

Esto porque engañó a su esposo con Kliche lo que significó la ruptura matrimonia. “Jamás habría dejado a Óscar y a mí familia si no hubiera sido por (…) Esta pega es muy loca, se confunden los personajes con la vida de las personas”.

Ante esto, Arregui fue exiliada de la televisión. “Yo era una pendeja de 26 años. Me había casado a los 18, no había tenido pololo y yo haciendo de bonita, de heroína en las teleseries. Jugué con fuego, ojo que te puedes quemar a lo bonzo”, relató.

“Comencé a hacer los mismos ‘pololitos’ de antes. Con la cabeza en alto pero muy humildemente y con orgullo. Tenía hijos y para mí no tenía precio. Muchas veces me encerré en el baño para que mis hijos no vieran”, cerró.