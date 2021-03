“New Amsterdam”: Director revela que hubo un capítulo de la segunda temporada que no salió a la luz

Crédito: Vía Internet/Google New Amsterdam

Según la plataforma digital de Netflix, la serie “New Amsterdam” podría ser la más vista en los tiempos de cuarentena.

Y debido a esto, muchos secretos han salido a la luz. De hecho, hace pocos días, el director y creador de la serie, David Shulmer, afirmó que hay un capítulo de la segunda temporada que no fue transmitido.

Esto, debido a que dicho episodio contempla una crisis sanitaria muy parecida a la que se vive desde el principio del año 2020, razón por la cual el capítulo fue cancelado.

El capítulo estaba dedicado a un brote de influenza, un virus que causa distintos tipos de gripe, y debido a la pandemia de Covid-19 no parecía oportuno estrenar una historia de esas características.

En la entrevista, el creador de esta serie sobre medicina y doctores aseguró que “el mundo necesita menos ficción ahora mismo. Y muchos más hechos. Mostramos qué pasa cuando nuestro hospital tiene que montar tiendas de campaña en el estacionamiento porque todas las camas están ocupadas”.

Así, continuó agregando que “hoy, nos levantamos con las imágenes de los militares levantando tiendas de campaña que sirvan como morgues improvisadas en el exterior del Bellevue Hospital mientras Nueva York se prepara para un posible aumento de las víctimas del coronavirus. A veces, lo que el espejo refleja es demasiado horrible para mirarlo”.

En este mismo sentido, el productor ejecutivo de la serie, Peter Horton, también se manifestó con respecto a este capítulo: “Es un gran episodio. Odio que nunca podamos llegar a mostrarlo. Lo que ha pasado con el coronavirus es tan grande que simplemente no veo justificación para hacer una historia sobre otro brote. Nada va a tener comparación con lo que hemos pasado y lo que ya se nos ha mostrado. Así que no se va a emitir“, dijo, enfatizando en que ese capítulo específico no se compartirá para los fans de la nueva serie de doctores, concluyó.