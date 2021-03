Berta Lasala se quebró en vivo tras enterarse del fallecimiento de Tomás Vidiella: “Me siento ingrata”

El pasado martes el mundo de las artes recibió un duro golpe, luego de que se confirmara el fallecimiento del actor Tomás Vidiella a sus 83 años, debido al coronavirus.

El intérprete tras participar en una obra en el Teatro Oriente terminó hospitalizado tras dar positivo al Covid-19, sufriendo una descompensación que le quitó la vida.

Quien se pronunció ante este lamentable hecho fueron las integrantes del programa “Milf”, en donde Claudia Conserva informó de la noticia en vivo.

“Quedamos muy choqueadas y no quisimos dar la noticia sin confirmar la fuente“, partió señalando la conductora, agregando a que todas las integrantes habían trabajado con Vidiella en algún momento de sus vidas.

Quien se mostró más afectada fue la actriz Berta Lasala. “Éramos amigos, trabajamos en varias obras. Me da mucha pena igual. No sé qué decir“, partió comentando.

Luego, entre lágrimas, señaló sentirse ingrata, debido a que no se reunía con Tomás hace bastante tiempo: “Cuando muere alguien es que uno quiere, uno dice ‘por qué no lo vi antes, porque no nos juntamos a tomar once, porque no nos vimos’. Pero él murió haciendo lo que más ama: ensayando su obra de teatro“.