Mariela Sotomayor sorprendió a seguidores con juvenil cambio de look en su cabello

La periodista Mariela Sotomayor recientemente sorprendió en Instagram tras estrenar un radical cambio de look.

La comunciadora de 38 años optó por decirle adiós a su clásico cabello castaño y optó por un color de fantasía, el cual le dio un aspecto más juvenil: fucsia.

En la publicación de Instagram escribió: “Wuaaaaaaaaaaaa!!!!! Hace mil años que quería teñirme fucsiaaaaaaaaa. Esta soy yo ctm!!“.

Luego continuó: “Gracias a mi hermoso precioso @elpeluquerodelareina que logró esta explosión de color en mi pelo, que proyecta lo que siento y toda la vida que traigo conmigo“.

Finalmente relató que no lo ha pasado del todo bien últimamente: “lo he pasado más mal que nunca este último tiempo!! Y este cambio lo siento como un antes y después, es como un símbolo de la fuerza que llevo dentro. Me cuentan qué les parece”.

Aquí puedes revisar la publicación: