Pilar Ruiz puso en duda su regreso a nuestro país: “Quiero un Chile como antes o aún mejor

La modelo Pilar Ruiz el pasado miércoles se refirió sobre su regreso al Chile luego de responder una interrogante de una cibernauta en las redes sociales.

En una publicación dio a conocer su postura con respecto a la situación actual que vive el país, dejando un positivo mensaje en la foto que compartió.

“Viaja… y no le digas a nadie. Ten una historia de amor… y no le digas a nadie. Sé feliz… y no le digas a nadie. La gente arruina”, escribió “Pues sí. Y vivo ahora tan feliz“, terminó por agregar en la descripción de fotografía donde una de sus seguidoras le dejó la siguiente pregunta:“¿Te gustaría volver a vivir a Chile?”.

Ante esto, la ex participante de ‘Amor a Prueba’ Pilar Ruiz, respondió “aún no lo sé”, destacando que “Chile no es el Chile que conocí. El país que fue una referencia a seguir, pero hoy en día me pone en duda”.

La mujer de nacionalidad Colombiana aún así aseguró amar Chile y que dentro del país vive gente bella que aprecia mucho, señalando “quiero un Chile como antes o aún mejor”.

Actualmente la modelo se encuentra estudiando la carrera de auxiliar de enfermería, decisión que nació luego de haber estado luchando contra la muerte en el año 2017 después de un accidente automovilístico.