“Quizás como no ve muy bien la Monse…”: El ácido comentario que Fran García-Huidobro realizó sobre Monserrat Álvarez

Un duro comentario fue el que realizó la animadora Francisca García Huidobro acerca de los comentarios que hizo la periodista Monserrat Álvarez sobre ella.

Cabe recordar que la conductora de “Contigo en la mañana” se refirió a las exparejas que ha tenido Julio César Rodríguez, nombrando de esta manera a García-Huidobro.

“La exesposa” fue la frase que colmó la paciencia de la animadora, quien realizó un fuerte descargo contra la comunicadora.

“Dejemos que la gente vaya a preguntarle a Monse, que no le gusta la farándula y avisó que nunca va a ir a Podemos Hablar, si sabe quién es la ex de Julio César. Quizás me confundió con la Laura Prieto… o con cualquiera… quizás como no ve muy bien la Monse, quizás me puede haber confundido con Betsy Camino, no sé“, declaró Francisca sobre el comentario de Monserrat.