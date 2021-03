Daniel Fuenzalida le respondió a Monserrat Álvarez por comentario sobre “Me Late”: “Mínimo que sepa los canales que hay”

“Se van a ofender en Me Late, pero nunca lo he visto. ¿En qué canal lo dan? De verdad no lo he visto nunca”, así se refirió Monserrat Álvarez al programa de TV+, Me Late, lo que tuvo esperadas respuestas por parte de los panelistas de dicho programa y que específicamente el conductor de televisión Julio César Rodriguez advirtió que pasaría :“Esto fue una condena Monse”.

El contexto se dio en el matinal de ‘Contigo en la Mañana’ donde la periodista y el presentador de televisión recordaron momentos del Festival de Viña del Mar, donde mostraron a Rodríguez sosteniendo un cartel con la frase “Te Extraño” a lo que todos se preguntaron para quién iba dirigido específicamente el mensaje.

En ese momento Rodríguez añadió “se sabe todas las copuchas la Monse”, comentando que era fanática del programa de TV+ Me Late, a lo que ella negó enseguida y rotundamente.

Para apaciguar el comentario Monserrat Álvarez continuo diciendo: “Sé que al programa le va súper bien, es el espacio más de farándula que hay. Está con Sergio Rojas, que me cae súper bien y compartíamos camarín en Canal 13”, asegurando que también consume este tipo de programas: “La farándula nacional es entretenida. No es que te importe o no te importe, pero uno se entretiene. La farándula es una distracción incluso en momentos difíciles es como una teleserie”, precisó.

Eso no paso desapercibido por el programa, quienes no se tomaron estas palabras de manera positiva donde el animador Daniel Fuenzalida comentó “Le diría humildemente que para que ella tenga veracidad como periodista, si ella está trabajando en un medio, mínimo que sepa los canales que hay. Eso es lo mínimo para tener una credibilidad”, aludiendo directamente a la periodista Monserrat Álvarez.

Especificando que “la credibilidad no solo se logra teniendo casos como el de Tomás, haciendo casos policiales. La credibilidad también tiene que ver con el canal que está al lado. Hay un canal que se llama TV+, un programa que se llama Me Late y no creo que no nos vea”.