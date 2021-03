Daniella Campos se sometió a procedimiento estético en su rostro y enseñó su antes y después

El día de ayer la comunicadora Daniella Campos sorprendió a sus seguidores tras someterse a un procedimiento estético y enseñar los resultados en las redes sociales.

De acuerdo a lo que reveló en las redes sociales, la exmodelo se sometió a un procedimiento estético para aliviar los dolores del nervio trigémino con el uso de toxina botulínica, pero aprovechó la instancia para hacerse un retoque.

“(La doctora) me logró borrar mi cicatriz (en el rostro) de más de 10 años con relleno de ácido hialurónico…Y me hizo un levantamiento de pómulos, que me rejuveneció acá (se toca parte de su cara) y me puso un poco de de toxina botulínica para rejuvenecer el rostro. Me voy encantada de la vida y feliz“, partió señalando Campos.

Además la candidata a concejal de Colina, a través de las historias, enseñó su antes y después, enseñando un gran cambio. “Resultados inmediatos de relleno de ojeras con ácido hialurónico“, afirmó.

Aquí puedes ver los registros: