Francisco Saavedra se encuentra en cuarentena tras PCR positivo de asesora del hogar: él la cuida en su casa

Hace poco días el conductor de famoso programa de televisión ‘Lugares que Hablan’ Francisco Saavedra, comunicó que tuvo que suspender las grabaciones de algunos capítulos de la siguiente temporada después de que le confirmaran que dos de sus camarógrafos se encontraban en cuarentena preventiva por haber tenido contacto estrecho con una persona que dio positivo por Covid-19.

Este susto no quedo ahí, porque el matinal de Canal 13 ‘Bienvenidos’ el animador contó que durante la semana fueron a realizarle un test PCR para descartar posible contagio, dicho resultado salió negativo pero relató que le quiso realizar la misma prueba a su asesora de hogar quien habría salido positivo.

“El día martes cuando vinieron a mi casa a hacer el PCR estaba mi asesora del hogar, que es parte de mi familia también, y yo le digo si quería hacerse el PCR y me dice ‘ya, me lo voy a hacer’; y fíjate que al otro día nos entregan los resultados y yo estoy negativo y ella me llama llorando que está positivo”, reveló en conversación con el matinal “Bienvenidos”.

En el momento continuo agregando: “Y ella sí que es nuestro contacto estrecho, porque tomamos desayuno con ella, comemos con ella en la noche“, aseguró Saavedra, quien se manifestó muy preocupado por la situación, “Ahora nos toca a nosotros cuidarla a ella. Vamos y tomamos todas las medidas, el segundo piso se lo dejamos a ella, le llevamos su bandeja, pero uno siempre está con preocupaciones. Es una situación de mucha incertidumbre”, añadió Pancho.

El conductor y animador no presenta síntomas, pero aun así sigue muy al pendiente y realiza un monitoreo reiterativo por si su salud se complicara.