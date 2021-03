Naya Fácil reveló no tener intenciones de convertirse en madre: “Me quiero operar para no tener hijos”

En un nuevo episodio de conversación en FaralaTV, estuvo presente ‘Naya Fácil’ exitosa y famosa influencer en Instagram, quien compartió reveladoras declaraciones junto a los dos panelistas del programa, Pablo Bolvarán y Adriana Barrientos.

La conversación se volcó a una comparación entre la invitada y la presentadora cuando Adriana Barrientos le preguntó a Naya Fácil si le gustaría tener hijos, a lo que la joven respondió: “No, ninguno. No pretendo tener tampoco, de hecho me quiero operar para no tener hijos”, de esta manera la ‘Leona’ asintió y se vio reflejada en la respuesta, añadiendo “Dios mío, estas igual que yo. Yo decía lo mismo y ahora mira la edad que tengo y sigo pensando igual”.

En esta misma línea continuo agregando: “Me parece una buena opción porque hay muchos que critican la posición de las mujeres que no tenemos ganas de ser mamá, pero es fácil ser mamá y después dejar a los niños botados, es fácil ser mamá y no hacerse responsable”, aseguró Barrientos.

De esta manera para finalizar el tema que puso sobre la mesa, la invitada terminó el tema: “Toda la razón, quizás uno podría tener hijos, pero yo pienso que siempre seria mi prioridad yo misma, entonces para que traer a niños a sufrir”.

Para continuar viendo toda la entrevista puedes ingresar a FaralaTV: