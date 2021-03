Pamela Díaz reconoció que para ella no es tema su padre biológico: “No tengo idea si está vivo o muerto”

Una de las grandes revelaciones que se produjo en el programa “De Tú a Tú” de Martín Cárcamo, fue la que realizó la conductora de televisión Pamela Díaz, quien reveló que no conoce a su padre biológico y que para ella nunca fue tema.

“No hablamos mucho del tema. Uno porque no lo conozco, otro porque no tengo idea y mi mamá nunca nos habló de él tampoco”, comenzó diciendo.

En esa línea, la “Fiera” agregó que “no tengo idea si está vivo o muerto. No cacho nada. Para mí no es mi papá, no le he preguntado a mi mamá porque no me interesa”.

“Quizás si no hubiera estado mi papá Marco (su padrastro), capaz que lo hubiera buscado o quizás o, no tengo idea, no sé ni cómo es físicamente”, cerró.