“La culpa de la separación es lo que más me ha costado”: Loreto Aravena se confiesa a fondo sobre su ruptura amorosa

La actriz Loreto Aravena realizó variadas confesiones de su vida privada, durante una especial entrevista que mantuvo con su colega Paz Bascuñán.

En la conversación, Aravena se refirió a su separación con el director de cine Juan Pablo Ternicier, con quien tiene a una hija de cinco años.

“¿Qué es lo que tu sientes que más te ha costado de ser mamá?“, fue la pregunta que realizó Bascuñán, tras lo cual Loreto sostuvo que “la culpa de la separación es lo que más me ha costado. Si bien es cierto, por una parte, me separé muy conscientemente de que quería darle a mi hija una madre más feliz y más plena, y esa fue una de las razones para separarme, como ‘en este minuto soy una mamá triste que no está plena, que no está satisfecha con su pareja’. Entonces, mejor darle una mujer que esté más contenta“, afirmó, según recogió Glamorama.

“Pero igual tengo culpa de no haberle dado la familia, el concepto de familia que ella ve en otras personas. Ahora ya se está cuestionando eso. ‘Es que mi compañera no tiene dos casas’, y ella tiene dos casas. ‘Es que mi compañera vive con el papá’. Ella no vive con el papá’“, añadió la intérprete.

“¿Sientes que eso le incomoda? ¿O solo nota la diferencia?”, consultó nuevamente Paz, a lo que Loreto contestó que “la diferencia. Hasta ahora no hay un juicio ahí. Ella se siente súper alegre de tener dos casas, dos camas, un papá, una mamá, que el papá y la mamá tengan otras parejas. Ella se siente contenta igual de eso. Pero ya está notando que hay una distinción. Ya ve que hay algo distinto. ¿Por qué? Y se lo pregunta, se lo cuestiona”, indicó.

“No le parece malo. Todavía no hay un sufrimiento de por medio. Pero yo creo que eso va a venir. O sea, en algún minuto. Ella ve fotos del matrimonio y ella quiere que me vuelva a casar un día“, sostuvo.