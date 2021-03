La respuesta de Valeria Ortega ante críticas por la maternidad: “Oídos sordos”

La periodista Valeria Ortega a principios del presente año se transformó en madre y durante este tiempo se ha enfocado en la crianza de su hijo.

La comunicadora además se ha mantenido bastante activa en las redes sociales, entregando detalles de este periodo de maternidad, lo cual no ha recibido halagos de todos.

El pasado domingo Ortega recibió críticas por parte de los cibernautas, a lo cual se refirió en una publicación.

“La gente que opina sobre la maternidad de otras sin que les pregunten, como «ay! no le das pecho? Como se te ocurre darle fórmula! No lo tomes mucho en brazos que se va a acostumbrar, estás demasiado delgada, no le estás entregando nutrientes a tu bebé» un gran maní“, partió señalando.

Como era de esperar, la publicación recibió positivos comentarios por parte de sus seguidores, en donde además aconsejó a las madres primerizas: “Chiquillas, no se urjan, porque les van a llegar todos esos comentarios indeseados! Oídos sordos y a vivir la maternidad como a cada una le nazca“, expresó.

Aquí puedes ver la publicación: