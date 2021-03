“Me vi desde afuera y me di vergüenza”: Leo Rey se confesó sobre su experiencia con las drogas

En una nueva emisión del programa “De tú a tú”, liderado por el animador Martín Cárcamo, el cantante Leo Rey se confesó con respecto a variados ámbitos de su vida privada.

En específico, el artista abordó su cercanía con las drogas y cómo superó este proceso. Al ser consultado sobre si probó alguna sustancia, Leo contó que experimentó con cocaína, marihuana, alcohol, entre muchas cosas.

“Las drogas duras es lo más fácil de consumir, te la regalan. Yo creo que me sirvieron los latigazos, los palos… No lo justifico pero me sirvió el dolor que pasé en mi vida para pillarme yo mismo, porque yo nunca tuve a alguien al lado para que me calmara o para que me controlara“, contó.

Tras una fiesta, el exvocalista de ‘La Noche’ reveló que una mañana, bajo los efectos de la droga, se dio cuenta que tenía que terminar de consumir.

“Me vi desde afuera y me di vergüenza”, confesó, para aclarar que “cortó de una” las drogas.