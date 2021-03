“Das pena, andas con ese delincuente”: Polola de “Nano” Calderón recibió ácido comentario y decidió responder de forma tajante

Un ácido mensaje fue el que recibió durante esta jornada la polola de “Nano” Calderón, Rebeca Naranjo, a través de sus redes sociales.

Fue particularmente en su cuenta de Instagram donde la emprendedora recibió un odioso comentario de parte de un usuario de la plataforma, quien criticó su relación con el hijo de Raquel Argandoña.

“Das pena hueona que andas con ese delincuente. Deberían andar con harta humildad con el medio show que se mandaron, penosos. (Son) el hazmerreír de todo Chile”, fue el duro mensaje que le envió el sujeto.

Tras esto, Rebeca no dudó en contestar y lo hizo de manera tajante: “Primero que todo PENA me das tú. Siendo hombre y hablándole a una mujer. Segundo, hazme es con ‘z’ y tercero, no me rebajo con un poco hombre como tú“, contestó la joven.

Revisa la publicación acá: