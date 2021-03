“¿No tomaron en cuenta que les podía pasar algo?”: El cuestionamiento de Paty Maldonado por contagios en la obra de teatro “Orquesta de Señoritas”

Las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido se refirieron a los contagios de Covid-19 que sufrió el equipo de la obra de teatro “Orquesta de Señoritas”, donde Tomás Vidiella falleció recientemente producto de las complicaciones derivadas del coronavirus.

En ese sentido, Paty Maldonado, en un nuevo capítulo de “Las Indomables” se preguntó: “¿Cómo hicieron esta obra?“, agregando que “la mayoría de la gente que está actuando en esa obra es gente grande, pasado de los cincuenta años pa’ arriba”.

Además, la animadora explicó que hay lazos que se estrechan en un espectáculo, donde todo es muy cercano, como una familia. “¿No tomaron en cuenta que les podía pasar algo?“, se preguntó la otrora cantante.

Catalina Pulido agregó por su parte que “si valió la pena o no valió la pena“, debido a que gran parte del equipo de la pieza teatral está contagiado por Covid-19.

“Entonces uno se pone a pensar, ¿valió la pena?. “Patito” Araya no es chiquillo tiene sus años, tiene cerca de la misma edad que Tomás Vidiella”, dijo.

Además, la actriz dedicó unas palabras al famoso estilista nacional que está hospitalizado debido al virus.

“Yo tengo un gran cariño por el ‘Pato’ Araya, un gran cariño. Mis primeros peinados de la vida me los hizo ‘Pato’ Araya, cuando era una guagua todavía, antes de cumplir 18. Yo me puse a trabajar muy chica y lo conozco hace muchos años, un caballero. Aparte de su talento es muy amoroso, un exquisito y nada po, mandarle ánimo a Alejandro que es su pareja a la familia y ojalá que se recupere”, expresó Pulido.

Mientras que Maldonado cuestionó la realización de la obra debido a que “hoy en día están suspendidos los espectáculos” y se está trabajando de manera remota.

“Al principio uno comete errores, porque no sabe. Pero es la única forma que uno tiene para tener comunicación con el público, porque nosotros podríamos presentar esta obra en cualquier teatro, pero no podemos correr el riesgo“, manifestó la integrante de “Las Indomables”, quien agregó que “yo tengo 70 años, no puedo correr el riesgo de enfermarme. El público que va a ir también es gente grande”.

Finalmente, Paty se preguntó: “¿Por qué no lo hicieron por internet?”.