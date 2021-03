“Cada hijo cansa más”: María Luisa Godoy reflexionó sobre la maternidad en entrevista con Carolina de Moras

La animadora María Luisa Godoy recientemente realizó una profunda reflexión en torno a la maternidad, luego de que en septiembre del año anterior, llegara el cuarto hijo a su vida.

En este sentido la comunicadora de TVN habló con Beauty Velvet, de revista Velvet en Instagram, donde la animadora es Carolina de Moras, en donde entregó diversos detalles de su vida.

“Cada hijo cansa más, porque una ya no está tan nueva y se van sumando la carga. Si uno no duerme por uno, no duerme por dos, no duerme por tres, no duerme por cuatro, pero éste se me ha hecho pesado“, partió comentando.

Por otro lado la periodista señaló que pidió como condición el poder llevar a su hija al canal, y ejercer la lactancia a libre demanda, a cambio de animar el matinal “Buenos Días a Todos”.

Además señaló que la pandemia al menos le ayudó a tomar un post natal largo, situación que no había podido experimentar con sus otros hijos, en donde debió regresar de manera temprana a sus labores.

Finalmente reveló cómo es que une su rutina diaria y sus responsabilidades en el trabajo. “Ahora me toca papa a las doce y me despierto a las cinco a dar papa de nuevo. Ya por lo menos no se despierta a las tres, ahora a las cinco y doy papa a las cinco y ahí ya me ducho y me voy al canal, me junto con la Carola y Gonzalo allá a las 06:15 horas“, cerró.

Aquí puedes ver la entrevista: