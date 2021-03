"Hay una desilusión con la televisión (...) no creo que vuelva nunca más": La tajante respuesta de Felipe Braun sobre un eventual regreso a la TV

Felipe Braun realizó variadas confesiones con respecto al ámbito personal y laboral, en una nueva emisión del programa “De tú a tú”, espacio de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo.

En el capítulo, Braun ahondó en su carrera profesional, asegurando que por el momento no volvería a la TV: “(Hay) Muchas cosas de mi etapa profesional que terminan también ahí (con el divorcio). Hay una desilusión con la televisión y con muchas cosas que pasaron ahí que para mí se cerraron. En un minuto me doy cuenta que me estoy poniendo viejo y que lo único que hacía era actuar. No quería seguir actuando como loco. Quiero actuar en las cosas que me gustan y pasarlo bien, y me encanta”, aseguró.

Consultado respecto a si volvería a actuar en alguna producción, el intérprete señaló que “no, no creo que vuelva nunca más. Me han ofrecido pero no, ya no. Porque para mí ya pasó. He hecho entre series, teleseries, y películas, he hecho 34 o 35, no sé. Muchas. Ya estuvo bien. Hice unos papeles preciosos, otros no tanto, fue de todo. Ya está bueno. Hay que dedicarles tiempo a otras cosas”.

Finalmente, reveló que en su última teleserie, donde interpretó a una persona con cáncer, tiritaba. “Fue un trabajo tan doloroso porque la guionista se enfermó de cáncer y falleció. Me eché al hombro una teleserie muy angustiosa. Ya no quería más, y mi cuerpo estaba reaccionando mal. Tenía pena todo el día”.

Finalmente afirmó que estar en una teleserie es “un compromiso emocional muy grande, ya no. Ya está bueno. Ahora quiero hacer quesos. Pero teleseries no más“, concluyó.