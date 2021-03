La curiosa rutina de ejercicios de Denise Rosenthal: terminó “utilizando” a su mascotas

Denise Rosenthal mostró su rutina de ejercicios la que causó furor en Instagram, mediante un reels animó a todos sus seguidores explicando los beneficios del ejercicio.

“Vamos mis beibis, siempre se puede. Si mahoma no viene hay que ir a mahoma no más. Así es el dicho? Bueno, uds que me han preguntado mis rutinas. El ejercicio siempre es bueno y fortalecedor. No sólo para nuestro cuerpo, si no para nuestra mente y espíritu también. Nos hace bien psicológica y físicamente. Es una manera para cultivarse con amor y disfrute”, escribió en la publicación que ya cuenta con más de 67 mil me gustas y más de 500 comentarios.

La cantante nacional aparece junto a sus mascotas, Madonna y Farkas, los que utilizó como pesas para su ejercicio.

“Probé primero con Madonita que es más pequeñita, Farkitas pesa un poquito más jeje”, dijo Denise en la descripción del reels que ya cuenta con más de 600 mil reproducciones.

