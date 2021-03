La denuncia que enfrenta el chef Chris Carpentier: mujer lo acusó de abuso sexual

La directora de una empresa dedicada al corretaje de propiedades, Claudia Brunetti Contador, realizó una grave denuncia a través de Instagram, en donde acusó al reconocido chef Christopher Carpentier de abuso sexual.

“Hoy me quiero descargar un poco. Hay miles de mujeres que las tocan, maltratan y abusan de ellas! Me han pasado cosas en la calle y también con gente supuestamente respetable y que pensaba que jamás me harían algo así”, partió comentando en la publicación.

Tras esto añadió: “Fui abusada sexualmente por @chriscarpentier en su oficina del restorán C. Hoy tengo la fuerza y las ganas de decirlo, a parte de ello nunca me pagó el sueldo, o sea, abusador y ladrón“.

Luego, en una nueva publicación, aclaró la información señalando que esta situación ocurrió hace 14 años, cuando ella solo tenia 24 años.

La publicación incluso fue compartida por la actriz Elisa Zulueta, quien a través de Twitter acusó esta “denuncia grave”.

Aquí puedes ver las publicaciones:

Claudia me pidió viralizarlo / pic.twitter.com/A7EBkDUKAg — elisa zulueta (@elisazulue) March 19, 2021