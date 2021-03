“No me llamaba la atención. No quería involucrarme con alguien del fútbol”: La insólita confesión de Gala Caldirola en “De tú a tú”

El reconocido futbolista chileno Mauricio “Huaso” Isla fue el nuevo invitado al programa de Martín Cárcamo en Canal 13, “De tú a tú”, donde contó cómo conoció a su esposa, la modelo española Gala Caldirola.

Según explicó, el primer llamado lo hizo él a un íntimo amigo de la española llamado Suro. Isla sostuvo que la primera vez que se vieron fue en su cita, a la que ella fue con su amigo.

En este contexto, Gala aseguró que “no me llamaba la atención. No quería involucrarme con alguien del fútbol”, dijo, agregando que fue un poco engañada a a la cita porque su amigo le hablaba de Mauricio, pero no le decía quién era.

En el momento en que Suro le dijo que este Mauricio es Seleccionado Nacional de Fútbol, ella no quiso juntarse, pero su amigo le insistió en que Isla “parecía buen chico”. Ella accedió a juntarse, cuando quedaron en una reunión de varios amigos. No obstante, Gala recordó que durante la junta él no habló en toda la noche. Mauricio manifestó que “nunca he tenido tanta personalidad. Ni con ella ni cuando me entrevistan o en una conversación siempre he sido así, bajo perfil. Más tímido o me cuesta hablar. Me daba vergüenza, no sabía de qué hablar”. Pero ella afirma que ahí le llamó la atención porque “fue tímido, fue respetuoso. El hecho de que se quedara callado, que fuera tranquilo, que escuchara”. Después de esa primera cita siguieron hablando y él le mandaba flores.

La siguiente cita fue en el cine, según explicaron. Entraron por separado y se encontraron adentro. Después se reunieron en España y luego de muchas citas, él le preparó una sorpresa y le pidió pololeo.

Llevaban un año juntos a distancia, cuando Gala quedó embarazada: “Para mí ese momento fue un susto porque no me encontraba preparada para tantos cambios. Me sentía muy joven. En un inicio tenía miedo, pero él me dijo ‘yo te apoyo’. Yo no quería tenerlo en ese momento, pero él me dio la seguridad porque él ya tenía una hija. Él ya lo había vivido, entonces él me dio la seguridad y la tranquilidad y de a poco me fui adaptando a la nueva situación”, precisó, asegurando que ahora no se separa de su hija.

La pareja detalló que ya llevan 5 años, pero que han pasado varias crisis y que se saltaron la etapa del pololeo. En este momento, Martín le preguntó por lo que pasó cuando Gala participó en “Bailando por un sueño” y se rumoreaba que la pareja se habían separado. Mauricio respondió que “hasta el día de hoy, ella necesita cumplir sus sueños. Y yo espero que lo haga. Cuando ella me comenta esto, hicimos un programa, un calendario, que al final no resultó porque coincidió con la pandemia”. Por su parte, la española precisó que “teníamos previsto que yo me venía a grabar y él llegaba a las tres semanas, entonces no era un período tan largo sin ver a la niña. Con el tema de la pandemia se cancelan viajes y Mauro no puede ver a Luz en mucho tiempo, y ahí comenzamos a tener problemas”. Estuvieron dos meses separados. “A mí me tenía desesperado no ver a la niña. Yo necesitaba estar con ella y era difícil”, complementó Isla.

En este sentido, Gala comentó que viajó a Turquía por la niña, porque ellos estaban peleados, pero que nunca va a alejar a su hija de su papá. No obstante, llegando a Turquía tampoco pudieron estar juntos, porque a Caldirola y a la pequeña le dijeron que tenían que realizar cuarentena en una especie de residencia.

Su reconciliación tardó según comentaron, y afirmaron que hasta el día de hoy aún conversan algunas cosas porque ambos son muy distintos. “Él tiene una forma de ver la vida, muy diferente a la mía. Yo tengo una manera de afrontar las situaciones muy diferentes a las suyas. Lo que a mí me gusta hacer en el día a día, es muy diferente a lo que a él le gusta hacer. Soy una persona que habla mucho, y a él no le gusta nada hablar”, sostuvo finalmente la exchica reality.