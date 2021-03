“No sé si realmente la mujer de Claudio era amiga de todos con los que se juntaba”: Mauricio Isla aborda el quiebre de amistad entre Claudio Bravo y Arturo Vidal

El futbolista chileno Mauricio “Huaso” Isla fue el nuevo invitado al programa de Martín Cárcamo en Canal 13, “De tú a tú”, donde se refirió a los conflictos generados en la Selección Chilena, tras el quiebre de la amistad entre Claudio Bravo y Arturo Vidal.

Isla reconoció que “fue difícil pero por no ir al Mundial. Siempre digo: ‘si hubiésemos clasificado al Mundial y la señora de Claudio sale declarando las mismas cosas, yo creo que pasaba. No sé si realmente la mujer de Claudio era amiga de todos con los que se juntaba Claudio, porque tienen un grupo muy bueno“, afirmó.

“Incluso en la prensa se veía que estaban Beausejour, Jara, Valdivia, Orellana, Medel, Vidal, Bravo, siempre juntos. Y esto te trae un poco de tristeza, más porque son líderes. Los jóvenes, incluso yo que tengo tres o cuatro años menos que Claudio, los miro así a los dos, como líderes. Un líder más serio y un líder más loco. Pero ese loco es el pulmón. No he visto nunca a un jugador que antes de un partido esté en los caballos y después sea el mejor jugador de la cancha. Imposible”.

Asimismo, aseguró que “hay dos personalidades. Alexis se pone los parlantes y está en su mundo para ser el mejor también. Si me haces elegir el mejor, para mí son los dos, Alexis y Arturo, pero con diferentes personalidades”, dijo.

Finalmente, sobre los partidos, Mauricio reveló que “yo me pongo nervioso cuando juego. Y yo creo que a muchos compañeros les pasa. A Arturo no. Vidal puede salir, tomar, celebrar con sus amigos, ir a ver a su familia, ir a ver a sus hijos, andar en el Ferrari y todo lo malo que le ha pasado a Arturo Vidal, pero al final sigue siendo el que queremos todos en la Selección. Porque nadie sabe lo que es Arturo Vidal en el camarín para los jóvenes y las cosas que contagia. Yo tengo un año menos que Arturo y lo veo como ídolo por las cosas que hace dentro del campo. Fuera del campo no me meto en lo que hacen los compañeros“, dijo finalmente.