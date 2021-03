“Yo siento que estoy fuera, que no encajo”: José Miguel Viñuela reveló en un “live” que ya no seguirá conduciendo el matinal “Mucho Gusto” de Mega

Una sorprendente revelación fue la que realizó durante esta jornada el animador José Miguel Viñuela, en medio de una transmisión en vivo que hizo a través de su Instagram junto a su asesora del hogar, llamada María Vilches.

Durante el “live”, la mujer le consultó al animador por qué había decidido dejar la conducción del matinal “Mucho Gusto” de Mega, tras lo cual Viñuela procedió a ratificar la información y a entregar sus razones.

“El programa después del estallido y de la pandemia agarró un tono muy periodístico, y en ese sentido se entiende que hoy día el panel lo conforman la Andrea Arístegui, Roberto Saa, que es un crack, bueno… llegó la Paulina de Allende, entonces de alguna manera el tono periodístico es el protagonista del programa y yo creo que dentro de ese tono honestamente yo siento que estoy fuera, que no encajo“, reveló.

“Independiente que me gustan mucho los temas de actualidad, me gustan los temas económicos, me encanta, pero probablemente la gente quiere al especialista para el periodismo duro. Es así como esta el contexto de los matinales y dentro de ese contexto es difícil poder encajar“, complementó el animador.

Finalmente, detalló que tras su determinación de no seguir en el espacio matutino, ahora conducirá, junto a Joaquín Méndez y María José Quintanilla, el programa “La Hora de Jugar” transmitido durante las tardes en el mismo canal.

Revisa el momento en el minuto 12:23