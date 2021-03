JC Rodríguez sufrió ataque de risa con video de pastor que fingió atropello: llegó a llorar de la risa

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” se tocó un video que se viralizó en las redes sociales, debido a un incidente que ocurrió en toque de queda en Los Ángeles.

En el registro se puede ver cómo un grupo de militares arribó hasta el sector de Villa Historiadores para fiscalizar un culto religioso en donde habían 30 personas, que incumplían el protocolo de cuarentena.

Si bien la mayoría de las personas huyó del lugar, un pastor protagonizó un altercado con los militares, en donde incluso llegó a fingir ser atropellado.

Este episodio generó gran risa en el periodista Julio César Rodríguez mientras revisaban el clip, situación por la cual incluso llegó a llorar de la risa.

“No puedo” comentó mientras no podía dejar de reír. “Ya, por favor paren. Paren esto“, expresó luego el comunicador que no podía superar el ataque de risa.

Aquí puedes ver un clip del momento: