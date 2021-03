“Las teleseries de ahora son una basura (…) actúan como el pic…”: Pablo Schwarz se lanzó sin filtro sobre las producciones nacionales

Una dura crítica fue la que realizó el actor nacional Pablo Schwarz, tras ser invitado a una nueva emisión del Podcast Reyes del Drama, donde cuestionó de manera categórica el contenido de las teleseries actuales.

“Yo no le tengo mala a la tele, a mí me gusta la televisión, lo que no me gusta de la tele es en lo que se ha transformado, yo creo que la tele podría ser un excelente vehículo cultural en todo su espectro y de tanto en tanto lo es, rara vez, pero lo es“, comenzó expresando el intérprete.

“Yo creo que la televisión, yo diría como del 2000 para adelante, ha ido cuesta abajo en la rodada tremendamente“, añadió el actor, añadiendo que “eso es el problema de la televisión ahora, no corre ningún riesgo, es simplemente mercado, es buscar de manera fácil rating, entonces tú lo único que buscas es rating, ni si quiera público, sino que rating, que es un concepto muy raro”.

Junto a esto, manifestó que “yo creo que las teleseries de ahora son una basura realmente, no se acaban nunca, me da pena, porque hay muchos colegas que yo los estimo muchísimo, y que entiendo que estén ahí, porque hay muy pocos lugares donde uno siendo actor en Chile pueda comer, pagar las cuentas mes a mes, menos ahora que están los teatros cerrados, pero son horribles”, sostuvo.

“Y gente que son súper buenos actores o buenas actrices, actúan como el pic…, porque la hueá es mala, tienen malos guiones, no se acaba nunca, ¿cómo va a ser buena una cuestión que no termina?”, cuestionó Schwarz.