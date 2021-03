“Tenía orden de no entrar al canal”: Pamela Díaz desclasifica detalles del momento cuando la “echaron con guardias” de CHV

La animadora Pamela Díaz desclasificó un duro episodio que vivió hace varios años atrás, cuando fue despedida de Chilevisión por filtrar un polémico video de sus compañeros del programa “Primer Plano”.

Cabe recordar que la comunicadora fue desvinculada de la señal televisiva, luego de que difundiera un registro donde aparecían Jordi Castell, Francisca García-Huidobro y Julian Elfenbein refiriéndose en groseros términos a su entonces compañera Carola Julio.

Este tema fue abordado por “La Fiera” en una nueva emisión del programa “Me Late Prime”, donde la animadora reveló que hubo un día en que fue “sacada” de CHV con guardias, debido a que no tenía una buena relación con un ejecutivo del canal.

“A mí me echaron con guardias”, reveló durante el espacio, agregando que fue despedida de “Chilevisión 3 veces“. Tras esto, Daniel Fuenzalida le consultó si “¿te estabas llevando alguna ropa?, ¿alguna cosa?” a lo que Díaz contestó que “no, fue después del video de Primer Plano y me echaron la culpa a mí”.

“¿Pero por qué con guardias?”, insistió preguntando Sergio Rojas, lo que fue respondido por Pamela de la siguiente manera: “Porque don Pablo Morales en ese tiempo era ejecutivo y yo no le caía para nada de bien, es más, le caigo mal hasta el día de hoy, no soy de su agrado”, sostuvo.

“La cosa es que tenía reunión después de ese video, decidieron solo echarme a mí”, detalló, tras lo cual los panelistas volvieron a preguntar: “Pero no se entiende por qué con guardias”, expresaron, causando la reacción de la animadora, quien explicó lo sucedido.

“Porque yo fui a una reunión poh y la secretaria me llama y me dice ‘ya Pame me dijeron que se suspendió la reunión y no vengas’, y yo le digo ‘pero si yo voy en camino, se supone que deberían avisarme unas 2 horas antes’ y yo la porfiada fui igual y tenía orden de no entrar al canal, y a mí me sacaron con guardias”, afirmó.