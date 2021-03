Así fue la inesperada despedida de José Antonio Neme de “Hola Chile”: utilizaron una canción y una foto

El día de ayer se confirmó que le periodista José Antonio Neme dejaría La Red para regresar a Mega, asumiendo la conducción de “Mucho Gusto“.

Recordemos que el comunicador fue desvinculado de Mega hace poco más e un año, despido que provocó duros comentarios por parte de Neme, en donde arremetió contra la línea editorial señalando que su discurso incomodaba.

No obstante todo apunta a que estas molestias quedaron en el pasado, y en conversación con Me Late de TV+ se refirió a su nuevo ingreso.

“Me convocan un año después otras personas para un proyecto distinto. No sé si va a resultar, pero el cambio me pareció bueno para mí, para mi vida en términos personales y profesionales”, sostuvo.

En este sentido el comunicador no estuvo presente en el programa “Hola Chile”, el cual es conducido por Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, en donde fue panelista.

Lo curioso fue que despidieron a Neme de manera anticipada, con una canción y una foto suya en pantalla.

“Los dejamos con la excelente canción para todos ustedes y nos vemos mañana… pónganle ‘wendy’“, soltó Vial, mientras que empezó a sonar la canción “Un velero llamado libertad”, de José Luis Perales.

Además, mientras se escuchaba la risa de los presentes, colocaron una fotografía de Neme en pantalla.